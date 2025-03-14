"Манчестер Юнайтед" разгромил "Реал Сосьедад" и вышел в четвертьфинал ЛЕ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1 победили испанскую команду "Реал Сосьедад" в ответном матче Лиги Европы УЕФА.

Встреча прошла в Манчестере.

Хет-трик в составе МЮ оформил Бруно Фернандеш: на 16-й и 50-й минутах он забил с пенальти, на 87-й – с игры. Также точный удар в ворота "Реал Сосьедад" нанес Диого Далот.

В составе испанской команды на десятой минуте отличился Микель Оярсабаль (с пенальти).

Российский нападающий "Реал Сосьедад" Арсен Захарян в заявку не попал из-за проблем с визой.

Результат первого матча – 1:1. По сумме двух встреч сильнее оказался МЮ, который в итоге стал четвертьфиналистом турнира.

Борьбу за выход в полуфинал МЮ проведет с французским "Лионом".

Также известны еще две пары участников 1/4 финала ЛЕ: "Буде/Глимт" - "Лацио", "Тоттенхэм" - "Айнтрахт". Соперник "Атлетика" определится позднее, им станет победитель пары "Глазго Рейнджерс" - "Фенербахче".

Пары 1/4 финала Лиги конференций: "Бетис" - "Ягеллония", "Целе" - "Фиорентина", "Юргорден" - "Рапид". Соперник "Челси" определится в паре "Легия" - "Мольде".