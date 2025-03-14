Поиск

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Реал Сосьедад" и вышел в четвертьфинал ЛЕ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1 победили испанскую команду "Реал Сосьедад" в ответном матче Лиги Европы УЕФА.

Встреча прошла в Манчестере.

Хет-трик в составе МЮ оформил Бруно Фернандеш: на 16-й и 50-й минутах он забил с пенальти, на 87-й – с игры. Также точный удар в ворота "Реал Сосьедад" нанес Диого Далот.

В составе испанской команды на десятой минуте отличился Микель Оярсабаль (с пенальти).

Российский нападающий "Реал Сосьедад" Арсен Захарян в заявку не попал из-за проблем с визой.

Результат первого матча – 1:1. По сумме двух встреч сильнее оказался МЮ, который в итоге стал четвертьфиналистом турнира.

Борьбу за выход в полуфинал МЮ проведет с французским "Лионом".

Также известны еще две пары участников 1/4 финала ЛЕ: "Буде/Глимт" - "Лацио", "Тоттенхэм" - "Айнтрахт". Соперник "Атлетика" определится позднее, им станет победитель пары "Глазго Рейнджерс" - "Фенербахче".

Пары 1/4 финала Лиги конференций: "Бетис" - "Ягеллония", "Целе" - "Фиорентина", "Юргорден" - "Рапид". Соперник "Челси" определится в паре "Легия" - "Мольде".

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Индиан-Уэллсе

Чемпионат России по водным видам спорта станет отбором на ЧМ

"Факел" наказан матчем без зрителей в РПЛ за поведение болельщиков

Артем Дзюба вызван в сборную России по футболу

Игрок "Зенита" Вендел дисквалифицирован за неприличный жест и не сыграет со "Спартаком"

Игрок "Зенита" Вендел дисквалифицирован за неприличный жест и не сыграет со "Спартаком"

"Реал" прошел "Атлетико" и стал четвертьфиналистом ЛЧ

"Зенит" обыграл "Ростов" в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России

"Спартак" вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

ПСЖ по пенальти победил "Ливерпуль" и вышел в четвертьфинал ЛЧ

"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });