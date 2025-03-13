"Реал" прошел "Атлетико" и стал четвертьфиналистом ЛЧ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Реала" в серии пенальти обыграли "Атлетико" в мадридском дерби в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Основное время игры на поле "Атлетико" завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев (на 1-й минуте отличился Конор Галлахер).

У "Реала" был шанс отыграться, однако на 70-й минуте Винисиус Жуниор не смог реализовать пенальти.

По сумме двух встреч счет стал равным – 2:2 (в первом матче победил "Реал" - 2:1). В основное время результат не изменился, в серии пенальти успешнее оказался "Реал" - 4:2.