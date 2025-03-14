Международная федерация баскетбола продлила отстранение россиян до мая

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация баскетбола (ФИБА) решила продлить санкции в отношении российских и белорусских сборных и клубов до мая 2025 года. Об этом сообщается на сайте ФИБА.

Решение было принято на заседании исполкома организации.

"Статус России и Белоруссии продлен до следующего заседания Центрального совета ФИБА, которое состоится в мае 2025 года", - говорится в сообщении ФИБА.

ФИБА отстранила россиян и белорусов от международных турниров 1 марта 2022 года из-за ситуации на Украине (санкции после этого продлевались). В результате национальные команды этих стран не смогли участвовать в чемпионате мира, в отборе на ОИ, женского чемпионата Европы.