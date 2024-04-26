Международная федерация баскетбола вновь продлила отстранение россиян

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Международная федерация баскетбола решила вновь продлить действие санкций в отношении российских и белорусских команд. Об этом сообщается на сайте ФИБА.

Отстранение команд этих стран от соревнований под эгидой ФИБА будет действовать до следующего заседания центрального совета федерации. Оно состоится в декабре 2024 года.

ФИБА отстранила россиян и белорусов от международных турниров 1 марта 2022 года из-за ситуации на Украине (санкции после этого продлевались). В результате национальные команды этих стран не смогли участвовать в чемпионате мира, в отборе на ОИ, женского чемпионата Европы.

Также на территории РФ и Белоруссии запрещается проведение любых соревнований под эгидой ФИБА.