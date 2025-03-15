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Генсек Федерации бокса России верит в победу россиянок в командном зачете ЧМ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин назвал реальной перспективу женской сборной России в борьбе за первое место в общекомандном зачете на ЧМ

"Я думаю, это реализуемое желание. Настроены победно. Я очень доволен, что девушки мотивированы. Ни к одной из 12 девочек нашей команды нет претензий, в ринге они делали все, что могли. Персонально никого не хочу выделять, мы – боксерская семья, они все мне как сестренки. За них радуюсь и переживаю", - сказал Беспутин журналистам.

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"Рассчитываем на пять золотых медалей, мы в этом направлении работаем. Мухаммед Али сказал: невозможное возможно", - добавил руководитель организации.

По итогам полуфиналов на проходящем в Сербии чемпионата мира путевки в финал завоевали пять россиянок из семи.

"Результат хороший, но могло быть и лучше", - вынес вердикт Беспутин. По его мнению, проигравшая в полуфинале Альбина Молдажанова (категория веса – до 66 кг) заслуживала победы.

"Считаю, что Молдажанова выиграла поединок – близкий бой, на тонкого. Судьям, я думаю, виднее. По судейству претензий нет, я доволен. Я был на многих чемпионатах мира и в роли зрителя, и в роли участника, и это один из лучших чемпионатов в плане судейства", - сказал Беспутин.

Финальные поединки пройдут в воскресенье.

Россиянки выступают под флагом и гимном РФ.

бокс Александр Беспутин
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