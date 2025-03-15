Пять россиянок вышли в финал женского ЧМ по боксу

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Пять представительниц России завоевали путевки в финал проходящего в городе Ниш (Сербия) женского чемпионата мира по боксу.

Поединки в полуфиналах выиграли Юлия Чумгалакова (весовая категория – до 48 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг) Елена Гапешина (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг).

Между тем, Елена Гапешина призналась журналистам, что не очень довольна своим боем.

"Надеюсь, лучше отработаю в последнем поединке. Сегодня не выполняла установку тренера, задачи изначально были немного другие", - сказала Гапешина.

"Перед полуфиналом волновалась, все же это мой первый чемпионат мира. Но победа на чемпионате Европы в прошлом году положительно сказывается и дает больше уверенности. За меня болеет вся Россия и родной Севастополь, мне не хочется подводить болельщиков", - отметила она.

Уступили в боях за выход в финал Елена Бабичева (до 63 кг) и Альбина Молдажанова (до 66 кг). Они стали бронзовыми призерами ЧМ.

Финальные поединки пройдут в воскресенье.

Россиянки выступают под флагом и гимном РФ.