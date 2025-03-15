Генсек Европейской конфедерации бокса назвал отличным выступление россиянок на ЧМ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса (EUBC), бывший генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев дал высокую оценку выступлению сборной России на проходящем в Нише (Сербия) женском чемпионате мира.

"Женская сборная России демонстрирует отличное выступление. Видно, что команда готова. Все хорошо боксируют, но отдельно хочется выделить Салтанат Меденову. Мне очень нравится, как она боксирует. Она уверено прошла до финала", - сказал Щекутьев "Интерфаксу".

"Первое общекомандное место все ближе и ближе. Верю, что сборная России займет первое место", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, в финалы вышли пять российских спортсменок: Юлия Чумгалакова (весовая категория – до 48 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг) Елена Гапешина (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг). Финальные поединки пройдут в воскресенье.

Россиянки выступают под государственной символикой РФ.