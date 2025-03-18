Федерация бокса России выделит чемпионкам мира-2025 по 4 млн рублей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российские победительницы прошедшего в сербском городе Ниш женского чемпионата мира по боксу получат по 4 млн рублей от Федерации бокса России. Об этом заявил генеральный секретарь организации Александр Беспутин.

"От Федерации бокса России мы выплатим отдельные призовые, проведем торжественный прием, где за первое место вручим сертификат на четыре миллиона рублей, за второе - три миллиона и за третье - два миллиона", - приводит слова Беспутина пресс-служба федерации.

На чемпионате мира россиянки заработали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Сборная России выиграла общекомандный зачет.

"Хочу поздравить главного тренера сборной Альберта Муталибова с историческим результатом. Поздравляю личных тренеров, весь тренерский состав команды. Давно знаю Альберта Шукуровича, он умеет выстраивать работу. Также в сборной хороший микроклимат и это было видно, в команде благоприятная обстановка", - сказал Беспутин.

Россиянки на ЧМ в Сербии выступили под государственной символикой РФ.