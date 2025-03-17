Россия выиграла общекомандный зачет на женском ЧМ по боксу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские спортсменки выиграли четыре золотые медали на прошедшем в сербском городе Ниш чемпионате мира по боксу среди женщин.

Как сообщалось, Нине Асатрян в финале в весовой категории победила чемпионку Азии-2024 Викторию Графееву из Казахстана.

Чемпионка Европы-2024 и победительница Игр БРИКС-2024 Елена Гапешина победила с чемпионку мира-2022 Лизу Эдель О"Рурк из Ирландии. Спортсменки представляют весовую категорию до 70 кг.

Двукратный призер чемпионатов Европы Анастасия Шамонова в решающем поединке в весе до 75 кг взяла верх над двукратной чемпионкой Европы и победительницей Европейских игр-2023 Ифе О"Рурк из Ирландии.

Чемпионка Игр БРИКС-2024 Меденова оказалась сильнее бронзового призера чемпионата Европы-2024 и двукратной чемпионки Европы до 23 лет Исильдар Бусра из Турции.

В финальных поединках принимали участие пять россиянок. Одна из них, чемпионка Европы-2024 Юлия Чумгалакова в категории веса до 48 кг уступила двукратной чемпионке мира представительнице Казахстана Назым Кызайбай.

В результате у сборной России четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые медали.

С этими показателями национальная команда страны выиграла общекомандный зачет. На втором месте разместился Казахстан (3, 2, 1), на третьем – Турция (1, 3, 2).