Герман Титов считает, что команде Батыргазиева нужно добиться отказа Роуча от пояса WBA

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов оценил вызовы олимпийского чемпиона-2020, обладателя пояса IBA и временного чемпиона WBA во втором полулегком весе россиянина Альберта Батыргазиева для проведения боев с американцами Ламонтом Роучем и Джервонтой Дэвисом.

Роуч владеет полноценным поясом WBA в весе Батыргазиева и должен провести обязательную защиту против россиянина. Однако Всемирная боксерская ассоциация разрешила чемпиону WBA в легком весе Дэвису встретиться с Роучем. И их поединок в начале марта завершился вничью.

Сам Батыргазиев 7 марта в Москве единогласным решением судей победил Круза Нери Ромеро, при этом россиянин дважды побывал в нокдауне, и с него был снят один балл.

"Я не могу сказать, что Альберт Батыргазиев выступил хуже, чем от него ожидали. Просто ему на самом деле попался серьезный соперник, настоящий профессионал с хорошим, сильным ударом, который шел без поражений. С такими всегда боксировать сложнее. Потому что это уже настоящий профессиональный бокс", - сказал Титов "Интерфаксу".

"Я считаю, что, наоборот, Альберт показал, что может даже в очень сложной ситуации собраться и потом перевернуть бой. От таких поединков есть даже больше пользы, чем просто вышел и все 12 раундов забрал, 120-108 победил. От этого было бы пользы почти ноль", - выразил мнение он.

Собеседник агентства заявил, что если Батыргазиев не будет вызывать больших чемпионов, "то его и знать никто не будет".

"Понятное дело, что сейчас такие бои делать сложно… Я считаю, что для Альберта и его команды сейчас самое важное – сделать так, чтобы Ламонт Роуч уже отказался от полноценного титула. В этом случае Альберт будет объявлен полноценным чемпионом WBA, и тогда сразу открываются другие варианты: объединение титулов, а может быть защита с более качественными соперниками", - заявил титов.

"Сейчас Батыргазиеву, чтобы получить большой бой, нужно сделать имя. А имя - это пошаговая работа. Сейчас временный чемпион, станет полноценным, и там уже самое оптимальное идти за объединением. И вот когда он будет уже чемпионом не по одной, а по двум, а то и больше версиям, то тогда он приобретет большое имя и может получить хорошие, мировые бои", - заявил гендиректор RCC Boxing Promotions

"На данный момент объединение с IBF вполне возможно. WBA и IBF уже сняли все санкции. Думаю, что и остальные организации в ближайшее время снимут все санкции", - подчеркнул он.

26-летний Батыргазиев на профессиональном ринге одержал 12 побед (восемь – нокаутом), не потерпев поражений. Он – олимпийский чемпион-2020.