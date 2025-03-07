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Альберт Батыргазиев защитил титулы временного чемпиона мира WBA и IBA

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020 российский боксер Альберт Батыргазиев победил аргентинца Нери Ромеро в поединке в Москве.

По итогам 12 раундов победу присудили россиянину единогласным решением судей.

Благодаря этой победе, Батыргазиев защитил временного чемпиона мира WBA и IBA.

Бой прошел в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA".

На профессиональном ринге Батыргазиев к настоящему выиграл все 12 поединков (восемь – нокаутом). Ромеро лишился статуса непобедимого боксера: первое поражение при 18 победах (в десяти боях – досрочно).

Альберт Батыргазиев IBA бокс
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