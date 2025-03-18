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Двум фанатам запретили посещать соревнования за файеры на матче "Спартак" - "Зенит"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Тушинский районный суд Москвы на три года запретил посещать спортивные соревнования двум болельщикам, бросившим файеры на матче чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".

В сообщении в телеграм-канале Судов общей юрисдикции города Москвы говорится, что Александр Корчак и Андрей Ирышков использовали файеры, "тем самым осуществили действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования".

Оба признаны виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и арестованы на 15 суток. Также им запрещено посещать спортивные соревнования на три года.

Матч прошел 16 марта на "Лукойл Арене" и завершился со счетом 2:1 в пользу "Спартака".

Спартак Зенит футбол
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