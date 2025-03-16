"Спартак" победил "Зенит" в чемпионате России по футболу

Кристофер Мартинс празднует гол Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 взяли верх над петербургским "Зенитом" в домашнем матче 21-го тура чемпионата России.

"Спартак" повел в счете на 45+2 минуте благодаря голу Кристофера Мартинса.

Победный для москвичей счет продержался до 83-й минуте, когда ответный гол провел Луис Энрике.

Однако "Спартаку" удалось добиться победного результата: на 90+2 минуте вновь отличился Кристофер Мартинс.

Это первая победа "Спартака" над "Зенитом" в рамках РПЛ с 2017 года. Кроме того, в 2022 году спартаковцы разгромили петербуржцев в матче Кубка России (3:0).

Теперь у команд по 43 очка. "Спартак", имея преимущество по дополнительным показателям, занимает второе место. "Зенит" - на третьей строчке.

Возглавляет турнирную таблицу "Краснодар" (46).