Капелло поздравил Дзюбу с рекордом

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло отреагировал на достижение Артема Дзюбы, ставшего лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

"Поздравляю Артема Дзюбу с рекордом по голам за сборную России! Он очень сильный нападающий!" - приводит слова Капелло "Спорт-Экспресс".

Высшее достижение 36-лений Дзюба установил в среду вечером, поразив ворота Гренады в товарищеском матче в Москве (5:0). Теперь у Дзюбы 31 гол за сборную, до этого он делил рекорд с Александром Кержаковым.