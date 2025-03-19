Поиск

Рекордный гол Дзюбы помог сборной России крупно победить Гренаду

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 5:0 одолели Гренаду в товарищеском матче на стадионе "Динамо" в Москве.

Голы провели Данил Пруцев (16-я минута), Арсен Адамов (42), Артем Дзюба (43), Даниил Фомин (53), Зелимхан Бакаев (60).

СпортДзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной РоссииДзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной РоссииЧитать подробнее

Для Дзюбы гол в этом матче стал 31-м в составе сборной России. Он сделал форварда тольяттинского "Акрона" лучшим бомбардиром в истории национальной команды. До этого Дзюба делил рекорд с Александром Кержаковым (по 30 голов). Сам Кержаков сделал символический первый пас перед стартовым свистком, адресовав мяч Дзюбе.

Кроме того, матч против Гренады стал первым для Дзюбы в сборной России после прошедшего в 2021 году чемпионата Европы.

Вышедший в стартовом составе Дзюба был заменен на 63-й минуте. Покинув поле, он дал экспресс-интервью в прямом эфире "Матч ТВ", поблагодарив РФС и главного тренера сборной России Валерия Карпина за предоставленную возможность сыграть в этой встрече.

25 марта сборная России проведет еще одну игру – против национальной команды Замбии. Игра также пройдет на стадионе "Динамо" и стартует в 20:00 мск.

Артем Дзюба футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Дзюба вошел в стартовый состав сборной России на матч с Гренадой

Трамп поддержал идею Путина о проведении матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Трамп поддержал идею Путина о проведении матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Обладатель Кубка Гагарина КХЛ Малыхин умер в возрасте 34 лет

Россия выиграла общекомандный зачет на женском ЧМ по боксу

Мирра Андреева выиграла теннисный турнир в Индиан-Уэллсе

"Спартак" победил "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Спартак" победил "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Краснодар" обыграл "Ростов" и вновь стал единоличным лидером РПЛ

ЦСКА обыграл "Акрон" в чемпионате России по футболу

Ландо Норрис выиграл первую гонку "Формулы-1" в новом сезоне

Ландо Норрис выиграл первую гонку "Формулы-1" в новом сезоне
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });