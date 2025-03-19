Рекордный гол Дзюбы помог сборной России крупно победить Гренаду

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 5:0 одолели Гренаду в товарищеском матче на стадионе "Динамо" в Москве.

Голы провели Данил Пруцев (16-я минута), Арсен Адамов (42), Артем Дзюба (43), Даниил Фомин (53), Зелимхан Бакаев (60).

Для Дзюбы гол в этом матче стал 31-м в составе сборной России. Он сделал форварда тольяттинского "Акрона" лучшим бомбардиром в истории национальной команды. До этого Дзюба делил рекорд с Александром Кержаковым (по 30 голов). Сам Кержаков сделал символический первый пас перед стартовым свистком, адресовав мяч Дзюбе.

Кроме того, матч против Гренады стал первым для Дзюбы в сборной России после прошедшего в 2021 году чемпионата Европы.

Вышедший в стартовом составе Дзюба был заменен на 63-й минуте. Покинув поле, он дал экспресс-интервью в прямом эфире "Матч ТВ", поблагодарив РФС и главного тренера сборной России Валерия Карпина за предоставленную возможность сыграть в этой встрече.

25 марта сборная России проведет еще одну игру – против национальной команды Замбии. Игра также пройдет на стадионе "Динамо" и стартует в 20:00 мск.