Гонки дронов предложили включить в программу ОИ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев выступил с призывом включить эту дисциплину в программу Олимпийских игр, сообщает пресс-служба организации.

"Считаем, что к 2030 году мы можем выйти в олимпийскую программу. Движения в эту сторону мы делаем. Россия не может уступить лидерство в этом вопросе. У нас практически единственная страна, в которой этот спорт выделен в отдельную федерацию", - заявил Илья Галаев на заседании рабочей группы по развитию технологичных видов спорта при Комитете по физической культуре и спорту Госдумы.

Кроме того, он озвучил еще ряд инициатив для популяризации инновационного вида спорта. В частности, он предложил выделить спортивные дроны в отдельную категорию в системе учета беспилотных воздушных судов (БВС); помимо этого - создать специальный "паспорт" для зарегистрированных спортивных дронов, где будут указаны их технические характеристики и уникальный номер.

Гонки дронов – инновационный вид спорта, совмещающий соревновательную, цифровую и технологическую составляющие. По словам Галаева, это делает соревнования на квадрокоптерах уникальным и привлекательным направлением для молодежи, вовлекая не только в систематические занятия спортом, но и развивая профессиональные компетенции.