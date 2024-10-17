В Федерации гонок дронов заявили о стремительном росте популярности соревнования

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Новый вид технологичного спорта – гонки дронов – стремительно набирает популярность. Об этом заявили в Федерации гонок дронов России.

"Если в конце 2023 года количество спортсменов не превышало тысячи, то к концу 2024 года Федерация гонок дронов России ожидает, что их количество составит 50 тысяч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что федерация реализует ряд крупных проектов, направленных на развитие спорта, таких, как "Пилоты будущего". Данный проект реализуется в сотрудничестве с "Движением первых" и для участия в нем зарегистрировалось более 10 тысяч школьников. А в студенческой лиге программы к концу 2024 года участие примут свыше 20 тысяч студентов.