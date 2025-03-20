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Тарпищев переизбран членом МОК

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев переизбран членом Международного олимпийского комитета. Об этом было объявлено в ходе 144-й сессии МОК в Коста-Наварино (Греция).

Тарпищев получил 104 голоса, один делегат проголосовал против.

Выборы членов МОК прошли на сессии в среду.

77-летний Тарпищев является членом МОК с 1996 года.

Кроме того, на 144-й сессии МОК пройдут выборы главы организации. Действующий президент организации Томас Бах ранее объявил о решении не баллотироваться на новый срок.

МОК Томас Бах Шамиль Тарпищев
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