Дегтярев ожидает, что Россия при новом президенте МОК вернется на Олимпийские игры

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В связи с победой Кирсти Ковентри на выборах президента МОК в РФ ожидают, что российские спортсмены смогут вернуться на Игры, заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Ждем, что в эпоху нового лидера Олимпийское движение станет более сильным, независимым и процветающим, а Россия вернется на олимпийский пьедестал", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

От имени Олимпийского комитета России он поздравил Ковентри с избранием. "Блестящая спортивная карьера, победы на Олимпиадах, рекорды и вклад в развитие спорта сделали ее одним из фаворитов этой кампании", - отметил министр.

Гражданку Зимбабве Кирсти Ковентри избрали президентом Международного олимпийского комитета (МОК), объявил в четверг уходящий с поста глава МОК Томас Бах.

"Это не просто огромная честь для меня, но и напоминание об обязательствах перед каждым из здесь присутствующих. Я очень горда возглавить эту организацию", - заявила Ковентри.

Выборы президента МОК состоялись в Греции.

Ковентри - двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, министр по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве, ранее возглавляла комиссию спортсменов МОК.