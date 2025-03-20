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Кирсти Ковентри избрана президентом МОК

Кирсти Ковентри избрана президентом МОК
Кирсти Ковентри
Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана новым президентом Международного олимпийского комитета. Она стала первой женщиной-главой МОК в истории.

Выборы прошли в рамках 144-й сессии МОК в Греции.

"Я особенно горжусь тем, что я первая женщина-президент МОК, а также первая из Африки. Я надеюсь, что это голосование станет вдохновением для многих людей", - сказала Ковентри.

"Это не просто огромная честь для меня, но и напоминание об обязательствах перед каждым из здесь присутствующих. Я очень горда возглавить эту организацию", - заявила Ковентри.

На посту главы организации Ковентри сменила немца Томаса Баха, решившего не выдвигаться на новый срок. Срок его полномочий которого истекает 23 июня этого года.

Ковенри – двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по плаванию. Также на ее счету четыре золотые медали чемпионата мира на короткой воде.

МОК Томас Бах Кирсти Ковентри
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