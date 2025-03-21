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Федерация спортивной борьбы анонсировала матчевую встречу России и США

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Федерация спортивной борьбы России выступает с предложением организации двухсерийной матчевой встречи сборных США и России по вольной борьбе, говорится в заявлении организации.

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В тексте обращения говорится, что идея выдвигается "в рамках оздоровления общей атмосферы российско-американских политических отношений". Ожидается каждая из двух серий поединков пройдет "на территории каждой из участвующих стран" в 2025 году.

Россия и США — две сильнейшие мировые державы по вольной борьбе, регулярно занимающие лидирующие места общекомандных зачетов чемпионатов мира и Олимпийских игр. Матчевые встречи в формате "стенка на стенку" между командами США и России всегда вызывали неподдельный интерес у мирового спортивного сообщества, однако подобные встречи не проводились с 2017 года.

Предполагается, что матчевая встреча может быть организована в рамках созданной в 2022 году Профессиональной Борцовской Лиги, которая проводит соревнования в востребованном формате с привлечением лучших борцов мира и рекордным призовым фондом. К настоящему моменту лига провела восемь турниров с участием более 1 тыс. спортсменов из 28 стран. В числе участников - 11 олимпийских чемпионов, 32 чемпионов мира, 24 призера Олимпийских игр.

Общий призовой фонд турниров превысил $3,2 млн.

вольная борьба
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