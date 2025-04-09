Боец АСА Махно считает, что Крылов досрочно победит Рейеса в UFC

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Боец АСА Алексей Махно предположил, что россиянин Никита Крылов одержит победу над американцем Домиником Рейесом на турнире UFC 314 в Майами.

"Если бы я не знал Никиту лично, то переживал бы, что двухлетний простой может сказаться на его поединке против Рейеса. Но я знаю, что все это время он грамотно расходовал на развитие своих навыков. Думаю, ему по силам этот соперник. Предположу, что Крылов победит досрочно и продолжит продвижение по рейтингам полутяжелого дивизиона", - сказал Махно "Интерфаксу".

Турнир пройдет в ночь на 13 апреля в Майами.

Сам Махно 11 апреля проведет свой очередной поединок, который пройдет в рамках турнира АСА в Минске, где его соперником станет Артём Дамковский.