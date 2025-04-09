Рублев вышел в третий круг турнира Masters в Монте-Карло

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Гаэля Монфиса во втором круге турнира категории Masters в Монте-Карло.

Результат встречи – 6:4, 7:6 (7:2) в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает девятое место и с недавних пор является первой ракеткой России. Монфис – на 44-м месте рейтинга ATP.

Следующим соперником Рублева будет еще один француз 15-я ракетка мира Артур Филс.

Призовой фонд турнира – свыше 6,1 млн евро.

Masters – вторая по статусу категория соревнований в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.