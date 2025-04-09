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"Зенит" стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Баскетболисты петербургского "Зенита" досрочно завоевали звание чемпионов Единой лиги ВТБ-2024/25.

Недосягаемыми для ближайших преследователей они стали после победы над пермской "Пармой" в домашнем матче регулярного чемпионата. Результат встречи – 105:90 (27:24, 24:26, 29:27, 25:13).

Теперь "Зенит" - двукратный победитель турнира, в предыдущий раз его удалось стать чемпионом в 2022 году. Петербургская команда поднялась на второе место в списке самых титулованных участников Единой лиги ВТБ. 11 раз турнир выиграл московский ЦСКА, по разу – казанский УНИКС и подмосковные "Химки".

Зенит баскетбол Единая лига ВТБ
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