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Голевой пас Овечкина помог "Вашингтону" досрочно выиграть конференцию НХЛ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Каролину" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Результат – 5:4 (1:2, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0). Победитель определился в серии буллитов.

В первом периоде голевым пасом отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Перед началом игры "Вашингтон" организовал ему торжественную церемонию, приуроченную к его историческому достижению – рекорда по результативности НХЛ, установленного в предыдущей игре. В рамках церемонии хоккеисту, в частности, вручили золотую клюшку.

Победа позволила "Вашингтону" набрать 109 очков и досрочно стать победителем Восточной конференции. Ближайший преследователь, "Каролина", отстает на 12 баллов.

Александр Овечкин Вашингтон хоккей НХЛ
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