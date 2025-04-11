Голевой пас Овечкина помог "Вашингтону" досрочно выиграть конференцию НХЛ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Каролину" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат – 5:4 (1:2, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0). Победитель определился в серии буллитов.

В первом периоде голевым пасом отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Перед началом игры "Вашингтон" организовал ему торжественную церемонию, приуроченную к его историческому достижению – рекорда по результативности НХЛ, установленного в предыдущей игре. В рамках церемонии хоккеисту, в частности, вручили золотую клюшку.

Победа позволила "Вашингтону" набрать 109 очков и досрочно стать победителем Восточной конференции. Ближайший преследователь, "Каролина", отстает на 12 баллов.