Главное лицо мирового хоккея. Овечкин побил "вечный" рекорд

Фото: АР/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Историческое событие свершилось: Александр Овечкин провел 895-й гол в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и, опередив канадца Уэйна Гретцки, стал самым результативным игроком в истории турнира.

Рекордный гол состоялся в воскресенье вечером по московскому времени, когда "Вашингтон" в гостях играл с "Айлендерс". На восьмой минуте второго периода Овечкин поразил ворота соперника, которые защищал другой россиянин, Илья Сорокин. Ранее тот сыграл против "Вашингтона" в нескольких матчах, но от Овечкина пропустил впервые. Сорокин стал 183-м вратарем, кому забивал Овечкин. И, кстати, подарил вскоре рекордсмену свою клюшку.

"Величайшая игра в мире"

Сразу после исторического гола российского капитана "Вашингтон" команда в полном составе выбежала на лед, чтобы поздравить своего партнера. Матч был прерван для торжественной церемонии (официальный срыв игры был анонсирован ранее), вскоре на лед вышла семья Овечкина, включая его маму, двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Татьяну Овечкину. На церемонии появились официальные лица НХЛ и сам Уэйн Гретцки. Тот тепло поздравил россиянина, выразив восторг его достижению.

"Я знаю, как это тяжело - забить 894 гола. Но 895 - это нечто особенное <...> Говорят, что рекорды нужны, чтобы их побить, но я не уверен, что кто-то сможет забить больше голов. Это величайшая игра в мире", - сказал Гретцки.

Знаменитый Гретцки, получивший прозвище Великий (The Great One), забил свой последний, 894-й гол в регулярных чемпионатах в 1999 году. В течение 26 лет никто не мог приблизиться к его историческому рекорду, который называли "вечным".

Сам Овечкин назвал происходящее безумием.

"Вероятно, мне понадобится еще пара дней или пара недель, чтобы понять, что значит быть номером 1. Но я могу сказать, что очень горд. Я горд собой, своей семьей, всеми своими товарищами по команде, которые помогли мне достичь этой вехи, горд всеми своими тренерами. Это невероятный момент, я счастлив", - сказал россиянин.

Овечкин также поблагодарил Илью Сорокина, которому забросил историческую шайбу.

Пожелания от Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с его рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает пресс-служба Кремля.

"В Вашей насыщенной спортивной карьере - победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной в телеграм-канале Кремля.

Путин пожелал хоккеисту здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте.

Поздравления от легенд

Рекорд Овечкина стал событием мирового масштаба. Подтверждение тому – поздравления героя со стороны звезд спортивной эпохи.

"Я очень рад за тебя. Надеюсь, ты сможешь держать этот рекорд вечно. А если захочешь поиграть в теннис, теперь у меня есть свободное время. Береги себя и наслаждайся моментом", - сказал недавно завершивший карьеру теннисист Роджер Федерер в видео, опубликованном на сайте НХЛ.

Овечкина также поздравили пловец Майкл Фелпс, звезды хоккея Марк Мессье, Мартин Бродер, Джереми Реник, Сидни Кросби, Сергей Федоров. Поздравления записали и баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс, гимнастка Симона Байлз и многие другие представители различных видов спорта.

Вместе с тем россиянина поздравили и представители мира искусства.

"Алекс, так держать. И кстати, рекорды нужны, чтобы их побивать, так что наслаждайся, пока можешь", - предупредил актер Дэнни ДеВито.

К нему присоединились актеры Стив Карелл, Дейв Кулир и Винс Вон, а также музыкант Пат Монахэн.

"Я следил за всей твоей карьерой. Ты сделал много для этого спорта", - передал поздравления рэпер Snoop Dogg.

"Великое достижение великого человека"

Поздравлений в адрес Овечкина было множество. Министр спорта, президент ОКР Михаил Дегтярев заявил, что гордится достижением игрока.

"895 шайб – не просто цифра, а символ его выдающегося профессионализма, упорства и одной из сильнейших в мире хоккейных школ - русской. В эпоху, когда мировой спорт стал ареной для политического противостояния, великий русский хоккеист вновь доказал, что настоящий чемпион пробьет любые барьеры и завоюет любовь болельщиков в любых обстоятельствах", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале, выразив уверенность, что "рекорд Овечкина останется неприступным еще многие-многие годы".

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что Овечкин – это "уникум, способный в 39 лет показывать потрясающую игру и доминировать в матчах с самыми сильными соперниками".

"Он олицетворяет собой мощь нашего спорта, нашей великой страны", - приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

"Это великое достижение великого спортсмена. Когда-нибудь хоккейную четверть нашего века будут называть "эпохой Овечкина", - отметил трехкратный олимпийский чемпион.

Президент КХЛ Алексей Морозов пожелал Овечкину новых достижений.

"Саша – легенда, его имя навсегда вписано в историю мирового хоккея. Он по-настоящему великий спортсмен: трудолюбивый, мастеровитый, упорный и целеустремленный. Уже второе десятилетие он является главным лицом российского и мирового хоккея. Желаю ему новых достижений, чтобы он радовал болельщиков своей феноменальной игрой!" - приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Кто рядом?

Для того, чтобы провести 895 голов, Овечкину в регулярных чемпионатах НХЛ потребовалось провести 1487 матчей. Столько же игр на счету отставшего на гол Гретцки.

Ближайший преследователь Овечкина из действующих игроков – канадский форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби: на счету 37-летнего хоккеиста 622 гола в 1348 матчах. В общем списке самых результативных игроков НХЛ он занимает 18-е место. На 42-м – партнер Кросби по "Питтсбургу" россиянин Евгений Малкин: 513 голов в 1209 матчах.

Мультирекордсмен

Овечкину принадлежит ряд других рекордов лиги – например, по победным голам, по голам в большинстве, по голам среди левых нападающих, по гостевым голам, по голам в пустые ворота, по голам в овертайме.

Между тем, Гретцки лидирует в списке самых результативных игроков НХЛ с учетом матчей плей-офф – 1016 голов. Овечкин – на втором месте, 967 точных бросков.

Что касается регулярного чемпионата, журналисты поинтересовались у рекордсмена, планирует ли он попытаться покорить отметку в 1000 голов. Овечкин заявил, что начала хотел бы отдохнуть от нынешнего рекорда.