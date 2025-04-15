Герман Титов назвал Сергея Ковалева суперзвездой в мировом боксе

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов считает россиянина Сергея Ковалева, который проведет прощальный бой против немца Артура Манна, легендой бокса.

"Карьера Сергея Ковалева не просто успешная: он настоящая легенда российского бокса, один из немногих россиян, кто стал суперзвездой мирового уровня. Самые яркие воспоминания у меня, конечно же, о поединках, которые мы проводили ему в RCC Boxing Promotions, особенно тот бой, что прошел в Челябинске с Энтони Ярдом", - сказал Титов "Интерфаксу".

Бой пройдет 18 апреля в Челябинске на турнире IBA.PRO 2.

"Я считаю, что в поединке Сергея Ковалева и Артура Манна откровенного фаворита назвать сложно, бой ближе к расстановке сил 50 на 50. Все-таки Сергей уже проводит заключительный бой на пятом десятке, а Манн еще в полном расцвете сил. За счет своих навыков и умений Сергей может выиграть, но я склоняюсь больше к оценке 50 на 50", - отметил Герман Титов.

На счету 42-летнего экс-чемпиона WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе Ковалева на профессиональном ринге 35 побед (29 – нокаутом), пять поражений и одна ничья. По ходу карьеры россиянин боксировал, в частности, с такими соперниками, как Сауль Альварес, Бернард Хопкинс, Натан Клеверли, Энтони Ярд, Элейдер Альварес, Андре Уорд, Жан Паскаль, Айзек Чилемба, Исмаил Силлах и рядом других.

34-летний Манн выиграл 22 поединка (13 – досрочно) при четырех поражениях. Представитель Германии владел поясом WBO International в первом тяжелом весе. Манн известен по боям с Муслимом Гаджимагомедовым, Евгением Тищенко, Кевином Лереной, Леоном Хартом, Валерием Брудовым.