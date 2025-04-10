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Немец Артур Манн назвал Сергея Ковалева одним из величайших боксеров своего времени

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Немецкий боксер Артун Манн восхитился карьерой Сергея Ковалева и пообещал оказать серьезное сопротивление россиянину в его заключительном поединке в карьере.

"Сергей, я уважаю тебя и считаю одним из самых великих боксеров своего времени. Твоя карьера — история, достойная легенды. Но для меня сейчас важнее моя собственная карьера и история. Несмотря на то, что это будет твой прощальный поединок, я иду за тобой. Будь готов! Увидимся на ринге" - сказал Манн, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Бывший чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев встретится с Артуром Манном 18 апреля в Челябинске в рамках турнира IBA.PRO 2 На кону этого 10-раундового поединка будет стоять пояс IBA Intercontinental в первом тяжелом весе.

На счету 42-летнего Ковалева на профессиональном ринге 35 побед (29 – нокаутом), пять поражений и одна ничья. По ходу карьеры россиянин боксировал, в частности, с такими соперниками, как Сауль Альварес, Бернард Хопкинс, Натан Клеверли, Энтони Ярд, Элейдер Альварес, Андре Уорд, Жан Паскаль, Айзек Чилемба, Исмаил Силлах и рядом других.

34-летний Манн выиграл 22 поединка (13 – досрочно) при четырех поражениях. Представитель Германии владел поясом WBO International в первом тяжелом весе.

Манн известен по боям с Муслимом Гаджимагомедовым, Евгением Тищенко, Кевином Лереной, Леоном Хартом, Валерием Брудовым.

бокс Сергей Ковалев Артун Манн
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