Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках"

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Стадион "Лужники" в Москве примет Суперфинал Кубка России по футболу, игра пройдет 1 июня. Место проведения матча утвердило бюро исполкома РФС, сообщила пресс-служба союза.

Таким образом, решающий матч Кубка России пройдет в "Лужниках в четвертый раз подряд.

Участниками Суперфинала Кубка России 2024/25 станут победители плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов. Победитель верхней сетки турнира определится в матчах между "Зенитом" и ЦСКА. На путевку в Суперфинал из нижней сетки претендуют московские "Динамо" и "Спартак", "Локомотив", а также "Ростов".

Действующий победитель турнира – "Зенит".