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Стадион "Краснодара" переименуют в "Ozon Арену"

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" и компания Ozon объявили о старте долгосрочного стратегического сотрудничества.

Сотрудничество "Краснодара" с компанией Ozon продлится до 2019 года и, как сообщается на сайте клуба, "охватит широкий круг совместных проектов, в том числе, социальных".

Один из первых совместных шагов – переименование клубного стадиона: с 1 мая 2025 года он будет называться "Ozon Арена".

"Логотип компании появится на игровой форме основной команды в новом сезоне РПЛ 2025/26. Партнеры намерены поддерживать развитие детского спорта в регионе и физическую реабилитацию детей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.

В настоящее время "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В его активе 52 очка, за шесть туров до финиша он опережает идущий вторым "Зенит" на два балла.

Краснодар Ozon РПЛ футбол
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