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Боксер Войцеховский усомнился, что Ковалеву стоит возвращаться на ринг

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Боксер RCC Boxing Promotions, не имеющий поражений на профессиональном ринге Василий Войцеховский, назвал красивым уход Сергея Ковалева из бокса.

"Поздравляю Сергея с яркой досрочной победой. Он красиво хлопнул дверью, сделал занавес, подытожил свою карьеру. Ковалев победил в лучших традициях своего стиля бокса", - сказал Войцеховский "Интерфаксу", комментируя победу Ковалева над немцем Артуром Манном в своем прощальном поединке.

"Думаю, сейчас никто не знает, чем дальше займется Сергей Ковалев, кроме него самого. Я уверен, что он легенда отечественного бокса, и не хотелось бы, чтобы такие люди возвращались в бои в более старшем возрасте. Я считаю Сергея безоговорочным авторитетом в мире бокса, в плане его пути спортсмена, профессиональной деятельности. Человек, который пробил себе дорогу в жизнь кулаками, добился всего, из Челябинска вышел на высочайший уровень и стал одним из лучших pound-for-pound", - отметил Войцеховский.

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Рассуждая о том, чем будет заниматься Ковалев в дальнейшем, Войцеховский выразил сомнения, что тому стоит возвращаться на ринг.

Будет ли Сергей менеджером, тренером, промоутером? Уверен, что с его талантами у него получится все, чем бы он не начал заниматься. "Талантливый человек талантлив во всем", не зря же говорят. Но уверен, что в ринг Сергею возвращаться не нужно, только ради очень больших денег", - сказал Войцеховский "Интерфаксу".

Поединок Ковалева с Манно прошел прошел в Челябинске. Экс-чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Ковалев победил Манна техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал пояс IBA Intercontinental в первом тяжелом весе. Во втором раунде боксеру из Германии был отсчитан нокдаун.

Сергей Ковалев бокс Василий Войцеховский RCC Boxing Promotions Артур Манн
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