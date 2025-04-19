Завершивший карьеру Сергей Ковалев отверг проведение еще одного боя

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Сергей Ковалев, победивший немца Артура Манна в своем прощальном поединке, заявил, что не задумывается о проведении хотя бы еще одного боя.

"Еще один бой? Да хватит, чего уж. По тормозам. Дальше продолжать опасно уже будет. Мне 42 года, и я вообще не думал, что стану профессиональным боксером", – приводит слова Ковалева пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок прошел в Челябинске. Экс-чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Ковалев победил Манна техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал пояс IBA Intercontinental в первом тяжелом весе. Во втором раунде боксеру из Германии был отсчитан нокдаун.

"Я очень рад, что провел прощальный бой в карьере на родине - где стартанул, там и закончил. Сделал круг почета мирового бокса и поставил точку. Конечно, хотелось бы стать абсолютным чемпионом. Те, кто следили за мной, видели, что концовку моей карьеры скомкали всякие судейские и закулисные моменты… Значит, так надо. Жизнь продолжается. Теперь — жизнь без бокса. На прощание хочу поблагодарить всех болельщиков. Всех, кто за меня переживал во всем мире. Привет Челябинску, родному Копейску", - сказал Ковалев.

По словам российского боксера, Артур Манн удивил его своим напором.

"Я не думал, что он так попрет вперед. А он удивил. Мне пришлось увеличить темп. С другой стороны, мне самому это было на руку. Он меня завел. Я начал вкладываться в каждый удар. Сам же получал удовлетворение от понимания, что еще что-то могу на ринге! Слава богу, что все хорошо закончилось", - отметил Ковалев.

Говорящий на русском языке Артур Манн высоко отозвался о навыках Ковалева.

"Я пытался давить, но у Сергея очень хороший джеб, которым он грамотно работал. Я даже не видел его удары! Он машина! Честно, я не почувствовал, что ему 42 года. Он все еще быстрый. Спасибо ему, что он дал мне возможность боксировать против него. В моменте с остановкой боя я хотел продолжать поединок, но мой угол сказал: "Нет". Я слушаю своего тренера. Раз он так решил, значит так и будет", - сказал Манн.

На счету Ковалева теперь 36 побед (30 – нокаутом), пять поражений и одна ничья. 34-летний Манн выиграл 22 поединка (13 – досрочно) при пяти поражениях.