ХК ЦСКА уволил главного тренера Илью Воробьева

Тренер Илья Воробьев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Илья Воробьев уволен с поста главного тренера ЦСКА, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

Вместе с ним в отставку отправлен и весь тренерский штаб.

Кадровое решение связано "с невыполнением задачи, поставленной перед основной командой ЦСКА на сезон 2024/2025 чемпионата Континентальной хоккейной лиги".

В Западной конференции чемпионата КХЛ армейский клуб занял в этом сезоне пятое место, а в первом раунде плей-офф уступил минскому "Динамо".

50-летний Воробьев возглавил ЦСКА в марте прошлого года.