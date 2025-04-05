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ЦСКА выбыл из Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты минского "Динамо" со счетом 4-2 выиграли серию стартового раунда плей-офф у московского ЦСКА.

В шестом матче серии в Москве минчане обыграли армейцев со счетом 6:2 (1:1, 1:0, 4:1).

В составе "Динамо" голы провели Николя Мелош (14-я минута), Егор Бориков (28, 53 – в пустые ворота), Джош Брук (44), Виталий Пинчук (45), Александр Волков (60, в пустые ворота).

Авторы голов в составе ЦСКА: Максим Соркин (20-я минута), Владислав Провольнев (55).

ЦСКА выбыл из Кубка Гагарина, минское "Динамо" впервые в истории выходит в четвертьфинал.

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