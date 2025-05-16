Клуб NFL из Сан-Франциско оценен в рекордные для спортивных команд $8,5 млрд

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Команда по американскому футболу "Сан-Франциско Форти-Найнерс" достигла соглашения о продаже 6%-ной доли трем частным инвесторам, при этом стоимость команды в рамках сделки была оценена в $8,5 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, покупателями долей в команде выступают венчурные инвесторы Винод Хосла, Байрон Дитер и Уилл Гриффит. Сделка потребует одобрения на собрании владельцев клубов Национальной футбольной лиги (NFL).

В результате клуб из Сан-Франциско станет самой дорогой спортивной командой в мире, отмечает агентство. Предыдущий рекорд был установлен в декабре прошлого года, когда стоимость другого клуба NFL, "Филадельфия Иглс", была оценена в $8,3 млрд.

"Сан-Франциско Форти-Найнерс" пять раз в своей истории становилась чемпионом, в последний раз - в 1994 году, при этом за последние пять лет она дважды играла в финале, также известном как Супербоул.