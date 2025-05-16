Российский боксер Черничук намерен поставить яркую точку в противостоянии с Кингом

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Максим Черничук пообещал яркий бокс в поединке-реванше с представителем Люксембурга Майклом Кингом. Их поединок пройдет 23 мая в Душанбе в рамках турнира IBA.PRO 6.

"Думаю, Майкл будет настроен агрессивнее, чем в первом бою. Я готовлюсь к этой встрече с ещё большей мотивацией, чтобы поставить яркую точку в истории с Кингом. Обещаю, бой будет зрелищным!" - сказал Черничук, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Эти боксеры встречались в феврале 2025 года в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions. Тогда раздельным решением судей сильнее оказался Черничук.

"Первый поединок получился довольно интересным, но теперь мы оба провели работу над ошибками, и, считаю, сможем показать себя ещё лучше. Майкл говорит, что снесёт мне голову? Желаю ему быть осторожнее со словами и не потерять в ринге свою голову", - сказал россиянин.

На турнире IBA.PRO 6 дебютный бой в качестве боксера-профессионала проведет двукратный чемпион России, участник чемпионата мира-2021 Евгений Кооль. Его соперником в шестираундовом поединке в весе до 67 кг будет Фариозбек Хакимов.

Возглавит вечер бокса в Душанбе 10-раундовый бой между бронзовым призером чемпионата мира-2023, чемпионом Азии-2019, обладателем пояса IBA.PRO Asia Баходуром Усмоновым из Таджикистана и филиппинца Альберта Пагары. На кону этой встречи будет пояс WBA Gold в легком весе.