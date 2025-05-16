Шесть спонсировавших клубы АПЛ букмекеров покинули Великобританию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Шесть букмекерских сайтов, спонсировавших футбольные клубы Английской премьер-лиги, прекратили свою деятельность в Великобритании после расследования, проведенного регулятором азартных игр.

Все сайты работали в Великобритании по лицензии TGP Europe Ltd, зарегистрированной на острове Мэн. После того, как британская Комиссия по азартным играм (Gambling Commission) оштрафовала TGP Europe на 3,3 млн фунтов стерлингов ($4,4 млн) за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, компания покинула британский рынок.

"Мы столкнулись с тем, что букмекерская компания проявила нежелание или неспособность соответствовать регуляторным стандартам, которые мы ожидаем от обладателей лицензии", - заявил глава комиссии Джон Пирс.

Комиссия связалась с футбольными клубами "Борнмут", "Фулхэм", "Ньюкасл", "Вулверхэмптон" и "Бернли", проинформировав их о том, что они продвигают сайты, работающие без лицензии. Сотрудникам клубов может грозить тюремное заключение, если они продолжат их рекламировать.

АПЛ планирует запретить букмекерским компаниям размещать свои логотипы на передней стороне футболок клубов лиги начиная с сезона 2026/27. При этом они по-прежнему смогут размещать их на рукавах и сотрудничать с командами в других форматах.