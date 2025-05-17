"Краснодар" выиграл у "Оренбурга" и упрочил лидерство в РПЛ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 2:1 взяли верх над "Оренбургом" в гостевом матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России.

На 7-й минуте Брайан Мансилья вывел "Оренбург" вперед.

На 29-й минуте футболист "Краснодара" Джон Кордоба сравнял счет, на 51-й Лукас Оласа забил победный для гостей гол.

"Краснодар" набрал 64 очка и за тур до финиша опережает идущий вторым "Зенит" на четыре балла. У петербургской команды, однако, имеется игра в запасе. В воскресенье "Зенит" в гостях сыграет с "Ростовом". В случае поражения "Зенита" ФК "Краснодар" досрочно станет чемпионом России.