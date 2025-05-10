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"Краснодар" уступил ЦСКА в чемпионате России по футболу

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Лидирующий в РПЛ "Краснодар" со счетом 0:1 проиграл московскому ЦСКА в гостевом матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

На 69-й минуте гол забил Сауль Гуарирапа.

У "Краснодара" 61 очко, он продолжает занимать первое место в турнирной таблице, однако преимущество перед идущим вторым "Зенитом" сократилось до 1 балла. Ранее "Зенит" одолел махачкалинское "Динамо" (1:0) и набрал 60 очков.

В активе ЦСКА 55 очков, он на третьем месте. Армейский клуб сохраняет шансы на чемпионство: при равенстве очков с "Краснодаром" он опередит его по дополнительным показателям.

Краснодар РПЛ Зенит ЦСКА футбол
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