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"Оренбург" вылетел из РПЛ

"Оренбург" вылетел из РПЛ
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Оренбург", проиграв "Краснодару" (1:2) в 29-м туре чемпионата России, лишился шансов сохранить место в Российской премьер-лиге.

В активе команды сейчас 19 очков, в турнирной таблице она занимает 15-е место. Отставание от 14-го места (его занимает грозненский "Ахмат"), дающее право на участие в стыковых матчах, за тур до финиша составляет пять очков.

Ранее из главного дивизиона отечественного футбола выбыл аутсайдер РПЛ "Факел" из Воронежа.

Оренбург футбол РПЛ
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