Назван расширенный состав сборной России на матчи с Нигерией и Белоруссией

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным обнародовал список кандидатов на вызов в национальную команду страны на июньский сбор, в рамках которого она сыграет с Нигерией и Белоруссией.

Как сообщает пресс-служба РФС, в расширенный список вошел 41 игрок.

Вратари - Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Париж), Андрей Лунев ("Динамо", Москва), Александр Максименко ("Спартак", Москва), Евгений Латышонок ("Зенит", Санкт-Петербург), Станислав Агкацев ("Краснодар").

Защитники - Юрий Горшков ("Зенит", Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко (все – "Ростов", Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (все – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив", Москва), Валентин Пальцев ("Динамо" Махачкала), Илья Рожков ("Рубин", Казань), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – "Ахмат", Грозный).

Полузащитники - Кирилл Щетинин ("Ростов", Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – "Локомотив", Москва), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба – "Спартак", Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – "Краснодар"), Данил Глебов, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (все – "Динамо", Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", Атланта), Антон Миранчук, ("Сьон"), Зелимхан Бакаев ("Химки").

Нападающие - Дмитрий Воробьев ("Локомотив", Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев ("Крылья Советов", Самара), Николай Комличенко ("Ростов", Ростов-на-Дону).

6 июня сборная России в Москве сыграет с Нигерией, 10 июня – с Белоруссией.