"Флорида" победила "Каролину" в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Флориды" со счетом 5:2 обыграли "Каролину" в первом матче серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ.

Игра прошла на льду "Каролины".

Вратарь "Флориды" россиянин Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 33. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился голевой передачей.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Флориды".

В другой паре борьбу за выход в финал поведут "Даллас" и "Эдмонтон".

"Флорида" - действующий обладатель Кубка Стэнли. Чаще всех трофей выигрывал "Монреаль" (35).