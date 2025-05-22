Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Устюгова по золоту ОИ-2014

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции российского биатлониста Евгения Устюгова на решение антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) и Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении наград ОИ-2010 и ОИ-2014. Об этом сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

"IBU и Biathlon Integrity Unit BIU приветствуют решение Швейцарского федерального трибунала отклонить апелляции бывшего российского биатлониста Евгения Устюгова. Эти окончательные решения подтверждают предыдущие решения Антидопинговой комиссии IBU и Спортивного арбитражного суда (CAS), подтверждающие санкции за нарушение антидопинговых правил", - говорится в сообщении.

"Решения Швейцарского федерального трибунала представляют собой последнюю инстанцию ​​апелляции. С этим постановлением вердикты Антидопинговой комиссии IBU и CAS теперь становятся юридически обязательными. Ответственность за принятие решения о перераспределении медалей с зимних Олимпийских игр 2010 и 2014 годов теперь лежит на исполкоме МОК", - заявил глава BIU Грег Маккенна.

В начале 2020 года IBU выдвинул обвинения против российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Устюгов, Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин завоевали золото Олимпиады-2014 в эстафете. В связи с решением по Устюгову, Россия оказалась лишена первого места в общекомандном зачете Олимпиады в Сочи.

Позднее CAS отклонил апелляции Устюгова и Слепцовой.