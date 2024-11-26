Биатлонист Устюгов лишится золота ОИ-2010 после решения CAS

Российский биатлонист Евгений Устюгов на XXI зимних Олимпийских играх Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение лишить его наград Олимпиады-2010. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

На Олимпиаде в Ванкувере Устюгов завоевал золотую медаль в масс-старте и бронзовую – в эстафете. Однако через 10 лет его признали виновным в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав и аннулировав результаты с января 2010 года по конец сезона-2013/14.

Ранее Устюгов был лишен золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи в эстафете. Спортивный арбитраж осенью 2024 года года отклонил апелляцию спортсмена и на это решение.