Поиск

Биатлонист Устюгов лишится золота ОИ-2010 после решения CAS

Биатлонист Устюгов лишится золота ОИ-2010 после решения CAS
Российский биатлонист Евгений Устюгов на XXI зимних Олимпийских играх
Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение лишить его наград Олимпиады-2010. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

На Олимпиаде в Ванкувере Устюгов завоевал золотую медаль в масс-старте и бронзовую – в эстафете. Однако через 10 лет его признали виновным в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав и аннулировав результаты с января 2010 года по конец сезона-2013/14.

Ранее Устюгов был лишен золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи в эстафете. Спортивный арбитраж осенью 2024 года года отклонил апелляцию спортсмена и на это решение.

биатлон CAS Евгений Устюгов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Биатлонист Устюгов подал апелляцию решение CAS по золоту ОИ-2014

Cadillac c 2026 года будет выступать в "Формуле-1"

Василий Березуцкий возглавил азербайджанский ФК "Сабах"

Василий Березуцкий возглавил азербайджанский ФК "Сабах"

Вратарь фарм-клуба "Трактора" получил травмы при наезде автомобиля в Челябинске

Московское "Динамо" упустило победу над "Факелом" в РПЛ

Макс Ферстаппен досрочно стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

Макс Ферстаппен досрочно стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

Четыре гола Угальде помогли "Спартаку" разгромить "Локомотив"

Четыре гола Угальде помогли "Спартаку" разгромить "Локомотив"

"Краснодар" упустил победу над "Химками" в РПЛ

Петр Ян победил Дейвесона Фигередо на турнире UFC

ЦСКА уступил "Ростову" в чемпионате России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });