Модрич покинет "Реал" по окончании сезона

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лукка Модрич заявил, что покинет мадридский "Реал" по окончании нынешнего сезона.

"В субботу сыграю свой последний матч на "Сантьяго Бернабеу", - написал 39-летний спортсмен в соцсетях.

В своем сообщении футболист поблагодарил "Реал", "особенно президента Флорентина Переса", товарищей по команде, тренеров и всех, кто помогал ему за время карьеры в мадридском клубе.

24 мая "Реал" сыграет с командой "Реал Сосьедад".

Модрич перешел в "Реал" в 2012 году из лондонского "Тоттенхэма", выиграв в испанской команде множество национальных и международных турниров.

В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему футболисту мира по итогам года.