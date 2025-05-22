Поиск

Модрич покинет "Реал" по окончании сезона

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лукка Модрич заявил, что покинет мадридский "Реал" по окончании нынешнего сезона.

"В субботу сыграю свой последний матч на "Сантьяго Бернабеу", - написал 39-летний спортсмен в соцсетях.

В своем сообщении футболист поблагодарил "Реал", "особенно президента Флорентина Переса", товарищей по команде, тренеров и всех, кто помогал ему за время карьеры в мадридском клубе.

24 мая "Реал" сыграет с командой "Реал Сосьедад".

Модрич перешел в "Реал" в 2012 году из лондонского "Тоттенхэма", выиграв в испанской команде множество национальных и международных турниров.

В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему футболисту мира по итогам года.

футбол Реал Лука Модрич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В США пройдут Игры с использованием запрещенных препаратов

В США пройдут Игры с использованием запрещенных препаратов

"Тоттенхэм" победил МЮ и выиграл Лигу Европы УЕФА

"Локомотив" обыграл "Трактор" и впервые стал обладателем Кубка Гагарина

"Локомотив" обыграл "Трактор" и впервые стал обладателем Кубка Гагарина

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик продлил контракт с клубом

Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Сборная США победила Чехию на ЧМ по хоккею

"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью в 29-м туре РПЛ

Иностранным легкоатлетам разрешили выступать в России

"Локомотив" упрочил преимущество над "Трактором" в серии финала Кубка Гагарина

Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Гамбурге

Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Гамбурге
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });