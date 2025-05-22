Российский боксер Кооль оказался тяжелее Хакимова на взвешивании перед боем

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Евгений Кооль и представитель Узбекистана Фариозбек Хакимов провели официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который пройдет в Душанбе 23 мая.

Вес Кооля составил 66,55 кг, вес Хакимова – 66,45 кг, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Шестираундовый бой в весе до 67 кг пройдет в рамках турнира "Рольф IBA.PRO 6".

Для Кооля бой будет дебютным на профессиональном ринге. На счету Хакимова три победы (все – нокаутом) при двух поражениях.

Кооль становился чемпионом России в 2021 и 2024 годах, в 2022 году Кооль завоевывал серебряную медаль национального чемпионата. Также он в 2025 году выигрывал Кубок России.

В рамках предстоящего турнира реванш в полусреднем весе проведут россиянин Максим Черничук и обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA.PRO Майкл Кингиз Люксембурга. Эти боксеры встречались в феврале 2025 года, когда раздельным решением судей сильнее оказался Черничук. Вес Черничука 66,5 кг, вес Кинга – 66,7 кг.

Возглавит шоу в Душанбе бой между бронзовым призером чемпионата мира-2023, чемпионом Азии-2019, обладателем пояса IBA.PRO Asia Баходуром Усмоновым из Таджикистана и филиппинца Альберта Пагары. На кону этой встречи будет пояс WBA Gold в легком весе. Вес Усмонова – 60,75 кг, вес Пагары – 61,05 кг.