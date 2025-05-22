Сборная Дании сенсационно обыграла Канаду в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Дании со счетом 2:1 победили национальную команду Канады в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Игра прошла в датском Хернинге.

Все голы состоялись в третьем периоде. На 46-й минуте Трэвис Санхейм вывел Канаду вперед. На 58-й минуте Николай Элерс сравнял счет, на 60-й Ник Олесен забросил победную для датчан шайбу.

Сборная Дании вышла в полуфинал, канадцы покидают турнир.

В полуфинале Дания сыграет со Швейцарией. Другую пару 1/2 финала составили Швеция и США. Игры пройдут 24 мая.

Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ-2025 не принимают из-за санкций.