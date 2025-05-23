Арбитр Чистяков назначен на матч 30-го тура "Краснодар" - "Динамо"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Артем Чистяков в качестве главного судьи обслужит центральный матч заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и московским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Чистякову будут ассистенты Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков. За систему ВАР будет отвечать Виталий Мешков, ассистент – Роман Галимов.

Игра пройдет 24 мая в Краснодаре и стартует в 16:30 мск.

В настоящий момент "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, набрав 64 очка. На один балл от него отстает также претендующий на чемпионство петербургский "Зенит".

В 30-м туре "Зенит" дома сыграет с грозненским "Ахматом". На игру назначен Сергей Иванов. Помощники - Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных. На системе ВАР будет работать Сергей Карасев, ассистент – Максим Гаврилин.

Все матчи тура пройдут одновременно.