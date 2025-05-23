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"Крылья Советов" получили лицензию на участие в РПЛ в следующем сезоне

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" получил лицензию российского футбольного союза на участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2025/26, сообщает пресс-служба клуба в пятницу.

"На сегодняшний день финансовое положение клуба стабильно, что позволило получить лицензию на следующий сезон. Во многом это стало возможным благодаря гарантиям со стороны региона и вовлеченности губернатора в решение существующих проблем. При этом мы понимаем, что бюджет клуба, а также наши планы по погашению задолженности перед "РТ-Капитал" подразумевают необходимость максимально эффективно распределять ресурсы клуба в течение сезона", - цитирует пресс-служба председателя Совета директоров ПФК "Крылья Советов" Дмитрия Яковлева.

Как сообщалось, в начале декабря прошлого года губернатор Вячеслав Федорищев заявлял о почти миллиардном долге самарского футбольного клуба и анонсировал проверки расходования бюджетных средств и новую стратегию его развития, которая предусматривает изменение финансовой дисциплины, трансферной политики и предполагает поддержку и развитие клуба, а не агентских сообществ.

В планах самарского правительства - сократить финансирование футбольного клуба на следующий сезон почти на 800 млн рублей. При этом общий бюджет клуба может составить порядка 2,3 млрд рублей с учетом обязательств, которые были накоплены за предыдущие периоды (с 2008 по 2023 годы задолженность клуба перед кредиторами составляла 1,17 млрд рублей).

Кроме того, в конце ноября прошлого года глава региона сообщил о коррупции в футбольном судейском корпусе, передав информацию в правоохранительные органы в связи с работой клуба. Результатом проверки стало уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время "Крылья Советов" занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 29 матчах.

Крылья Советов футбол РПЛ
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