Россиянка Самсонова вышла в финал теннисного турнира в Страсбурге
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Людмила Самсонова победила американку Даниэль Коллинз в полуфинале турнира в Страсбурге.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Самсонова занимает 19-е место, Коллинз – 46-е.
В финале в субботу Самсонова сыграет с 12-й ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Соревнование в Страсбурге входит в серию турниров WTA 500. Призовой фонд – 925,6 тыс. евро.