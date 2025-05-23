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Россиянка Самсонова вышла в финал теннисного турнира в Страсбурге

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Людмила Самсонова победила американку Даниэль Коллинз в полуфинале турнира в Страсбурге.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Самсонова занимает 19-е место, Коллинз – 46-е.

В финале в субботу Самсонова сыграет с 12-й ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Соревнование в Страсбурге входит в серию турниров WTA 500. Призовой фонд – 925,6 тыс. евро.

теннис Людмила Самсонова Даниэль Коллинз Елена Рыбакина
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